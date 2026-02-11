Путин постановил отпраздновать 90-летие со дня рождения Станислава Говорухина

29 марта 2026 года Говорухину исполнилось бы 90 лет. Режиссера не стало 14 июня 2018 года после продолжительной болезни. Причиной его ухода стала онкология. Говорухина похоронили рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым на Новодевичьем кладбище в Москве.