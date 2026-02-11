Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин постановил отпраздновать 90-летие со дня рождения Станислава Говорухина

Путин подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения Говорухина
Станислав Говорухин
Станислав ГоворухинИсточник: Алексей Молчановский

Президент России Владимир Путин постановил в 2026 году отпраздновать 90-летие со дня рождения кинорежиссера, народного артиста РФ Станислава Говорухина. Указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения С. С. Говорухина», — говорится в тексте документа.

Указом также был образован оргкомитет по подготовке и проведению празднования. Его председателем назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

29 марта 2026 года Говорухину исполнилось бы 90 лет. Режиссера не стало 14 июня 2018 года после продолжительной болезни. Причиной его ухода стала онкология. Говорухина похоронили рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым на Новодевичьем кладбище в Москве.

В арсенале режиссера такие известные фильмы, как «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и другие. Кроме того, он неоднократно появлялся на экранах в качестве актера, например в фильмах «Среди серых камней» Киры Муратовой, «Асса» Сергея Соловьева и «Анкор, еще Анкор!» Петра Тодоровского.