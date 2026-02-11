Актриса Алферова раскрыла секрет красоты своей 104-летней бабушки

Актриса Ксения Алферова на премьере фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» поделилась личным открытием: главный источник ее вдохновения — собственная бабушка, которой недавно исполнилось 104 года, пишет Пятый канал.
По словам знаменитости, каждый раз, глядя на родственницу, она поражается не столько ее внешнему виду, сколько внутреннему свету, который буквально исходит из глаз. Актриса пояснила, что секрет красоты бабушки кроется не в антивозрастных процедурах или косметике, а в доброте и привычке жить не для себя, а для других. Всю жизнь она делилась с людьми тем, что имела, и никогда не уставала благодарить — каждый прожитый день, независимо от того, был ли он легким или полным испытаний.
Ксения призналась, что именно этой способности — благодарить вопреки обстоятельствам — она старается научиться у своей 104-летней наставницы. Актриса убеждена, что истинная красота неразрывно связана с внутренним состоянием человека, а трудности следует воспринимать не как наказание, а как повод для роста.
Алферова также поделилась собственным психологическим приёмом, который помогает ей справляться с переживаниями и не копить обиды. Она мысленно собирает «бусы» из теплых воспоминаний и радостных моментов, чтобы в сложные периоды возвращаться к ним и напоминать себе: все хорошее, что дано в жизни, нужно беречь внутри себя.
