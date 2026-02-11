Актриса Алферова раскрыла секрет красоты своей 104-летней бабушки

По словам знаменитости, каждый раз, глядя на родственницу, она поражается не столько ее внешнему виду, сколько внутреннему свету, который буквально исходит из глаз. Актриса пояснила, что секрет красоты бабушки кроется не в антивозрастных процедурах или косметике, а в доброте и привычке жить не для себя, а для других. Всю жизнь она делилась с людьми тем, что имела, и никогда не уставала благодарить — каждый прожитый день, независимо от того, был ли он легким или полным испытаний.