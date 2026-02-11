Жена Райана Гослинга рассказала, к кому ревновала своего мужа

Жена актера Райана Гослинга Ева Мендес пошутила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ревновала мужа к его коллеге Джеймсу Ортизу. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость прокомментировала пост издания Just Jared, в котором рассказывалось о фантастическом фильме «Проект “Конец света”», где Райан Гослинг сыграл роль учителя естествознания. Актер работал вместе с коллегой Джеймсом Ортизом, который предстал в образе существа по имени Рокки.
«Единственный его коллега по съемочной площадке, к которому я когда-либо ревновала, — Рокки. Они проводили слишком много времени вместе. Что за фигня?!» — написала Мендес.
