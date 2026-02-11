Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Ландышей» высказалась о романе со Стасом Пьехой: «Очень ему благодарна»

Ника Здорик рассказала, как на нее повлияли отношения с артистом
Ника Здорик, Стас Пьеха
Ника Здорик, Стас ПьехаИсточник: соцсети

24-летняя актриса Ника Здорик, которая около года встречалась со Стасом Пьехой, впервые прокомментировала его резкие слова о романе с актрисами. Певец ранее признался, что в этих отношениях «умирал рядом».

В интервью Марии Чадиной Здорик объяснила, что их союз был сложным из-за эмоциональности обоих партнеров: «Считаю, что это про такую эмоциональную составляющую. Я очень-очень-очень эмоциональный человек. Я яркий и открытый человек в плане выражения своих эмоций и в плане вообще жизни. А он тоже тревожный, контролирующий, и для него мое проявление эмоций небезопасно».

Звезда сериала «Ландыши» призналась, что тогда слова бывшего возлюбленного ее задели, ведь с момента расставания прошел всего год. Однако сегодня она не держит зла и с благодарностью вспоминает о Пьехе.

«Было ли обидно слышать эту фразу? В моменте было очень обидно. Тем более мы год как расстались. На тот момент мне было неприятно это слышать. Но я знаю всю внутрянку наших отношений, поэтому не обижаюсь, сейчас так точно. Я вообще прекрасно отношусь к Стасу. Я ему очень благодарна, потому что именно он многое в меня заложил, каких-то правильных, взрослых вещей», — заявила Здорик.

По словам актрисы, сейчас ее сердце свободно, но она надеется вскоре встретить свою настоящую любовь и создать семью.