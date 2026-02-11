«Было ли обидно слышать эту фразу? В моменте было очень обидно. Тем более мы год как расстались. На тот момент мне было неприятно это слышать. Но я знаю всю внутрянку наших отношений, поэтому не обижаюсь, сейчас так точно. Я вообще прекрасно отношусь к Стасу. Я ему очень благодарна, потому что именно он многое в меня заложил, каких-то правильных, взрослых вещей», — заявила Здорик.