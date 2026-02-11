24-летняя актриса Ника Здорик, которая около года встречалась со Стасом Пьехой, впервые прокомментировала его резкие слова о романе с актрисами. Певец ранее признался, что в этих отношениях «умирал рядом».
В интервью Марии Чадиной Здорик объяснила, что их союз был сложным из-за эмоциональности обоих партнеров: «Считаю, что это про такую эмоциональную составляющую. Я очень-очень-очень эмоциональный человек. Я яркий и открытый человек в плане выражения своих эмоций и в плане вообще жизни. А он тоже тревожный, контролирующий, и для него мое проявление эмоций небезопасно».
Звезда сериала «Ландыши» призналась, что тогда слова бывшего возлюбленного ее задели, ведь с момента расставания прошел всего год. Однако сегодня она не держит зла и с благодарностью вспоминает о Пьехе.
«Было ли обидно слышать эту фразу? В моменте было очень обидно. Тем более мы год как расстались. На тот момент мне было неприятно это слышать. Но я знаю всю внутрянку наших отношений, поэтому не обижаюсь, сейчас так точно. Я вообще прекрасно отношусь к Стасу. Я ему очень благодарна, потому что именно он многое в меня заложил, каких-то правильных, взрослых вещей», — заявила Здорик.
По словам актрисы, сейчас ее сердце свободно, но она надеется вскоре встретить свою настоящую любовь и создать семью.