51-летняя Пенелопа Крус снялась в «голом» топе и твидовом жакете

Голливудская актриса Пенелопа Крус показала фигуру в «голом» топе. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
51-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска французского журнала L'Officiel. На обложке актриса предстала в прозрачном топе, под который надела черный бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу твидовый жакет и юбку. Наряд артистки дополнили золотые массивные серьги и несколько колец. Пенелопе Крус уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.
Ранее Пенелопа Крус вышла в свет в полупрозрачном платье и в новом имидже.