Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

51-летняя Пенелопа Крус снялась в «голом» топе и твидовом жакете

Актриса Пенелопа Крус показала фигуру в прозрачном топе и твидовом жакете

Голливудская актриса Пенелопа Крус показала фигуру в «голом» топе. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Пенелопа Крус
Пенелопа КрусИсточник: Соцсети

51-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска французского журнала L'Officiel. На обложке актриса предстала в прозрачном топе, под который надела черный бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу твидовый жакет и юбку. Наряд артистки дополнили золотые массивные серьги и несколько колец. Пенелопе Крус уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Ранее Пенелопа Крус вышла в свет в полупрозрачном платье и в новом имидже.