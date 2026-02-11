51-летняя Пенелопа Крус снялась в «голом» топе и твидовом жакете

51-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска французского журнала L'Officiel. На обложке актриса предстала в прозрачном топе, под который надела черный бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу твидовый жакет и юбку. Наряд артистки дополнили золотые массивные серьги и несколько колец. Пенелопе Крус уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.