Эмма Стоун показала фигуру в наряде с глубоким декольте после слухов о пластике

37-летняя знаменитость посетила традиционный ланч номинантов на премию «Оскар», который прошел 10 февраля в Лос-Анджелесе. Актриса пришла на мероприятие в черном мини-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Образ артистки дополнили колготки, босоножки в тон и несколько колец. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневой помадой.