Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмма Стоун показала фигуру в наряде с глубоким декольте после слухов о пластике

Актриса Эмма Стоун вышла в свет в платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Эмма Стоун продемонстрировала фигуру в оголяющем грудь платье после слухов о пластике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media

37-летняя знаменитость посетила традиционный ланч номинантов на премию «Оскар», который прошел 10 февраля в Лос-Анджелесе. Актриса пришла на мероприятие в черном мини-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Образ артистки дополнили колготки, босоножки в тон и несколько колец. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневой помадой.

Среди гостей мероприятия также были Тимоти Шаламе, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Эль Фаннинг, Тейана Тейлор, Джейкоб Элорди и другие звезды.

Ранее Эмма Стоун вошла в историю, побив рекорд Мэрил Стрип по числу номинаций на «Оскар».