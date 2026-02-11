Эмма Стоун показала фигуру в наряде с глубоким декольте после слухов о пластике

Голливудская актриса Эмма Стоун продемонстрировала фигуру в оголяющем грудь платье после слухов о пластике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
37-летняя знаменитость посетила традиционный ланч номинантов на премию «Оскар», который прошел 10 февраля в Лос-Анджелесе. Актриса пришла на мероприятие в черном мини-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Образ артистки дополнили колготки, босоножки в тон и несколько колец. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневой помадой.
Среди гостей мероприятия также были Тимоти Шаламе, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Эль Фаннинг, Тейана Тейлор, Джейкоб Элорди и другие звезды.
Ранее Эмма Стоун вошла в историю, побив рекорд Мэрил Стрип по числу номинаций на «Оскар».