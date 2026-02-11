Энн Хэтэуэй вышла на публику в полупрозрачном платье

43-летняя знаменитость посетила показ дизайнера Ральфа Лорена, который прошел в Нью-Йорке. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье без бюстгальтера. Образ артистки дополнили меховая накидка, кожаные туфли, серьги и золотые кольца. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.