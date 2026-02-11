В 2026-м фанаты «Клиники» — одни из самых счастливых людей на свете. Ведь совсем скоро состоится премьера долгожданного перезапуска культового медицинского ситкома. На экраны возвращаются Джей Ди, Терк, доктор Кокс, Эллиот, Карла и другие любимые персонажи. Главное — их снова сыграют те самые актеры из оригинала. Последний эпизод девятого сезона вышел 17 марта 2010-го. С тех пор прошло без малого 16 лет. Разбираемся, что происходило с актерами все это время.
Зак Брафф (Джей Ди)
После объявления «стоп, снято!» голос культового шоу Зак Брафф совсем не сидел без дела. В первую очередь он сосредоточился на режиссуре, сценариях и продюсировании. В 2014-м вместе с братом Адамом он представил свою вторую полнометражную работу «Хотел бы я быть здесь», средства на которую частично собирал через краудфандинг. Затем была криминальная комедия «Уйти красиво» (2017) с Морганом Фриманом и Майклом Кейном, а также драма «Хороший человек» (2023) с Флоренс Пью, с которой Зак несколько лет состоял в отношениях. Кроме того, его режиссерский талант был отмечен номинацией на премии «Эмми» и Гильдии режиссеров Америки за работу над эпизодом «Тед Лассо» — «Печенье». Из последнего — постановка нескольких эпизодов супер успешной «Терапии».
Актерскую карьеру Брафф тоже не забрасывал: он исполнил главную роль в комедии «Стартап», где выступил еще и режиссером, присоединился к звездному касту «Аферы по-голливудски» и неоднократно появлялся в камео многих проектов — в качестве самого себя или Джей Ди. Ко всему прочему он покорял театральные подмостки: дебютировал на Бродвее и написал собственную пьесу All New People, которая успешно ставилась в Нью-Йорке и Лондоне. Наконец, настоящим подарком для фанатов шоу стал их совместный подкаст с Дональдом Фэйсоном Fake Doctors, Real Friends, вышедший в марте 2020-го. В нем друзья пересматривают эпизоды легендарного шоу, делятся воспоминаниями со съемок и просто дурачатся как в старые добрые.
Дональд Фэйсон (Кристофер Терк)
Лучший друг Джей Ди и по сюжету, и в реальной жизни все это время продолжал активную карьеру. Дональд Фэйсон исполнил главные роли в сериалах «Бывшие» и «Расширенная семья» — оба препарируют тему развода. При этом у самого исполнителя в личной жизни полный порядок: в 2012-м он женился на Кейси Кобб. Церемония прошла в доме Зака Браффа, который конечно же был шафером. В это браке у них родились сын и дочь — всего у актера шесть детей.
Параллельно сериалам Дональд снимался в кино. Его можно было увидеть в «Идеальный голос», «Пипец 2» и ленте его закадычного товарища «Хотел бы я быть здесь». Не менее часто с экранов раздавался его голос. Например, в мультсериале «Звездные войны: Сопротивление», в его авторском проекте «Алабама Джексон» и «Робоцыпе». Кроме того, Фэйсон в разные годы вел игровые и скетч-шоу на телевидении.
Сара Чок (Эллиот Рид)
В финальные сезоны «Клиники» Сара Чок уже начала активно сниматься в другом популярном ситкоме «Как я встретил вашу маму». Она играла Стеллу — ту самую, которая бросила Теда (Джош Рэднор) у алтаря. Также ее героиня появилась в девятом сезоне. В 2012-м она получила роль Энджи в «Городе хищниц». А через год стала ведущей актрисой ситкома «Как прожить с родителями всю оставшуюся жизнь», который однако продержался лишь сезон.
Зато Сара уж точно может похвастать блестящими успехами в анимации. С 2013-го она — голос Бет Смит в анимационном хите «Рик и Морти». Шоу стало настоящим культурным феноменом и получило несколько премий «Эмми». Также она озвучивала офицера Джину Джабовски в «Полиция Парадайс» и множество других героев.
Главной работой Чок на экране в последние годы стала Кейт Маларки в популярной драме Netflix «Улица светлячков» вместе с Кэтрин Хайгл. История, основанная на бестселлере Кристин Ханны, рассказывает о дружбе двух женщин на протяжении более 30 лет. В этот же период в 2022-м Сара окончательно рассталась с юристом Джейми Афифи после длительных отношений. Она воспитывает двоих детей — дочь Фрэнки и сына Чарли, у которого диагностировали синдром Кавасаки. Пережитый опыт Сара перенесла в эпизод «Анатомии страсти», где сама же и сыграла мать, столкнувшуюся с этим вызовом.
Джон К. МакГинли (Доктор Кокс)
Исполнитель одного из самых язвительных врачей в истории Джон К. МакГинли успешно продолжил карьеру на ТВ, исполнив главные роли в ситкоме «Нижний этаж» и комедийном хорроре «Стэн против сил зла». Его послужной список пополнился заметными ролями в сериалах «Полиция Чикаго» и «Бруклин 9-9», а также полнометражным триллером «Эксперимент “Офис”». Творческий союз с создателем «Клиники» Биллом Лоуренсом продолжился и в «Городе хищниц».
Важнейшей частью жизни Джона остается общественная деятельность. У его ребенка синдром Дауна, и актер выступает глобальным послом Национального общества таких людей. На протяжении многих лет актер борется за права людей с ограниченными возможностями, участвуя в крупнейших благотворительных кампаниях.
Джуди Рейс (Карла Эспиноза)
Единственной из основного состава, кто не появилась в девятом сезоне «Клиники», была Джуди Рейс, так как история ее героини была логически завершена в восьмом. Однако уже объявлено, что мы ждем ее в продолжении. С 2013 по 2016 год Джуди играла Зойлу Диас в сериале «Коварные горничные». Позже она кардинально сменила амплуа, исполнив роль суровой и молчаливой Энн в драме «Когти» (2017–2022).
В последние годы актриса активно снималась в крупных проектах, включая сериал «Наследники» и кассовом хорроре «Улыбка». Джуди не боялась выбирать разноплановые амплуа, порой далеко уходя от образа «заботливой медсестры», который принес ей мировую славу. Сейчас она также занята в криминальном проекте «Большой потенциал», где играет главу департамента полиции Селену Сото. Помимо основной карьеры, актриса Доминиканского происхождения известна своей социальной активностью и поддержкой латиноамериканского сообщества в Голливуде.