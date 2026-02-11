После объявления «стоп, снято!» голос культового шоу Зак Брафф совсем не сидел без дела. В первую очередь он сосредоточился на режиссуре, сценариях и продюсировании. В 2014-м вместе с братом Адамом он представил свою вторую полнометражную работу «Хотел бы я быть здесь», средства на которую частично собирал через краудфандинг. Затем была криминальная комедия «Уйти красиво» (2017) с Морганом Фриманом и Майклом Кейном, а также драма «Хороший человек» (2023) с Флоренс Пью, с которой Зак несколько лет состоял в отношениях. Кроме того, его режиссерский талант был отмечен номинацией на премии «Эмми» и Гильдии режиссеров Америки за работу над эпизодом «Тед Лассо» — «Печенье». Из последнего — постановка нескольких эпизодов супер успешной «Терапии».