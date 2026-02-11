В сети завирусилось видео с Никитой Кологривым. Как сообщает автор канала, ролик был снят в 2015 году. Актер был запечатлен в белом худи в черную полоску.
Тогда он еще носил пышную прическу с длинными кудрями. Во время записи видео звезда фильма «Август» обратился к режиссеру.
«Хочу, чтобы вы снимали Джонни Деппа, чтобы вы снимали Леонардо ДиКаприо, Кологривого Никиту», — заявил артист.
Пользователи сети отметили, что мечты Кологривого исполнились, ведь сегодня он один из востребованных российских актеров.
«Легенда», «Клевый и талантливый», «Какие волосы у Никиты! И сам он талантливый. По мне — тип Караченцова», «Все будет! Маленькими шажками к большой цели», «ДиКаприо и Деппа можно было и не добавлять в список», «А сейчас он почти в каждом фильме русского кинематографа», «Породистый».
Никита Кологривый — российский актер театра и кино. Популярность ему принесло участие в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл Кощея. Также зрители знают актера по таким проектам, как «Пищеблок», «Два холма», «По щучьему велению», «Комбинация», «Любовь зла», «Метод», «Сокровища гномов» и другим.
Ранее Никита Кологривый признался, занято ли его сердце. Актер раскрыл подробности личной жизни.