Садальский раскрыл причину ухода Богомолова из Школы-студии МХАТ

Актер Садальский: совесть заставила Богомолова уйти из Школы-студии МХАТ
Константин Богомолов
Константин Богомолов

Решение режиссера Константина Богомолова покинуть пост ректора Школы-студии МХАТ в первую очередь связано с тем, что у него есть совесть, убежден заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. В беседе с НСН он подчеркнул, что никто не мог заставить его пойти на этот шаг — он сделал его из-за отношения со стороны студентов и преподавателей.

«Богомолов увидел отношение к нему со стороны студентов и преподавателей, потому что ему обструкцию устроили. Никто с ним не разговаривал, он просто вынужден был», — подчеркнул Садальский.

