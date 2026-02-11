Садальский раскрыл причину ухода Богомолова из Школы-студии МХАТ

Решение режиссера Константина Богомолова покинуть пост ректора Школы-студии МХАТ в первую очередь связано с тем, что у него есть совесть, убежден заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. В беседе с НСН он подчеркнул, что никто не мог заставить его пойти на этот шаг — он сделал его из-за отношения со стороны студентов и преподавателей.
«Богомолов увидел отношение к нему со стороны студентов и преподавателей, потому что ему обструкцию устроили. Никто с ним не разговаривал, он просто вынужден был», — подчеркнул Садальский.
Ранее кинокритик назвал причину отставки Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ.