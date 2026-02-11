Дискредитирующие традиционные ценности фильмы могут удалить из свободного доступа

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Фильмы, в которых будет выявлено наличие материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, подлежат удалению из свободного доступа. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве культуры РФ.
«Если на фильм получено заключение о наличии в нем материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, фильм должен быть удален из свободного доступа», — отметили в ведомстве.
В Минкультуры пояснили, что, в соответствии с законом, владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны не распространять произведения, дискредитирующие традиционные ценности.
«Минкультуры России в случае получения соответствующего обращения рассмотрит фильм на наличие в нем материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности», — отметили в ведомстве.
Рассмотрению могут подлежать как новые, так и ранее выпущенные фильмы и сериалы, включая многосерийные картины. По итогам экспертизы выносится заключение, на основании которого принимается решение о дальнейшем распространении произведения.