Дискредитирующие традиционные ценности фильмы могут удалить из свободного доступа

В Минкультуры пояснили, что, в соответствии с законом, владельцы аудиовизуальных сервисов и соцсетей обязаны не распространять произведения, дискредитирующие такие ценности
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Фильмы, в которых будет выявлено наличие материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, подлежат удалению из свободного доступа. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве культуры РФ.

«Если на фильм получено заключение о наличии в нем материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, фильм должен быть удален из свободного доступа», — отметили в ведомстве.

В Минкультуры пояснили, что, в соответствии с законом, владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны не распространять произведения, дискредитирующие традиционные ценности.

«Минкультуры России в случае получения соответствующего обращения рассмотрит фильм на наличие в нем материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности», — отметили в ведомстве.

Рассмотрению могут подлежать как новые, так и ранее выпущенные фильмы и сериалы, включая многосерийные картины. По итогам экспертизы выносится заключение, на основании которого принимается решение о дальнейшем распространении произведения.