Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ольга Тумайкина рассказала о работе с выдающимися актерами: «Мое наследие»

Актриса Тумайкина назвала удачей возможность работать с выдающимися артистами
Ольга Тумайкина
Ольга ТумайкинаИсточник: Пресс-служба

Народная артистка России Ольга Тумайкина рассказала о своем профессиональном пути и опыте работы с другими актерами. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

Знаменитость поделилась, что ее коллегами в различных проектах были Виктор Сухоруков, Олег Меньшиков, Инна Чурикова, Екатерина Васильева и многие другие артисты. Актриса отметила, что воспринимает такую совместную работу и накопленный опыт общения как личное богатство.

«Мне везло. Мне очень везет до сих пор, потому что мое партнерство может похвастать таким количеством прекрасных актеров и актрис. Это мое наследие внутреннее, мой внутренний багаж, мое богатство», — сказала артистка.

По словам звезды, такой творческий опыт сформировал ее отношение к собственной профессии. Благодаря ему актриса чувствует удовлетворение от пути, который она преодолела.

Ранее Ольга Тумайкина объяснила, почему детям нужно читать сказки.