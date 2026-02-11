«Я мечтаю о семье, детях. С 18-ти лет, с первого курса я безумно хочу ребенка. И мне многие говорят: “Зачем сейчас так рано? Поживи для себя, еще успеешь”. Короче, мне не страшно. Я хочу быть молодой мамой. У меня мысли о том, как я дочку наряжаю, отвожу на гимнастику, памперс меняю, как сюсюкаюсь, обнимаю, мы лежим вместе все на кровати, и просто счастливы», — рассказала она в интервью Марии Чадиной.