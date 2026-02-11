Ника Здорик дала редкий комментарий о своей личной жизни. 24-летняя актриса призналась, что сейчас ее сердце свободно. Однако звезда сериала «Ландыши» мечтает о семье и детях.
«Я мечтаю о семье, детях. С 18-ти лет, с первого курса я безумно хочу ребенка. И мне многие говорят: “Зачем сейчас так рано? Поживи для себя, еще успеешь”. Короче, мне не страшно. Я хочу быть молодой мамой. У меня мысли о том, как я дочку наряжаю, отвожу на гимнастику, памперс меняю, как сюсюкаюсь, обнимаю, мы лежим вместе все на кровати, и просто счастливы», — рассказала она в интервью Марии Чадиной.
Ранее актриса говорила, что ей несколько раз делали предложения руки и сердца, но она отказывалась. По словам Здорик, у нее непростой характер и порой она может рубить с плеча.
Актриса признается, что у нее есть страх незащищенности и страх быть покинутой. Кроме того, она боится измены со стороны партнера.
«Наверное, из-за неуверенности какой-то в себе. Мне, например, никогда не нравилось мое тело. Я очень себя некомфортно чувствую в какой-то супероткрытой одежде, купальниках… Ну, это же тоже неуверенность в себе. Я над этим работаю», — объяснила актриса.
Недавно Нику Здорик заподозрили в романе с Марком Богатыревым, который в декабре 2025 года развелся с Татьяной Арнтгольц. Накануне Здорик прокомментировала слухи о новых отношениях со звездой «Кухни».