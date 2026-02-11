Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер фильма о Мелании Трамп опроверг данные о незаконном использовании музыки

Продюсер Бекман: музыка в фильме «Мелания» используется на законных основаниях
Кадр из фильма «Мелания»
Кадр из фильма «Мелания»

Продюсер документального фильма «Мелания» о первой леди США Марк Бекман опроверг сообщения о том, что в его фильме была незаконно использована музыка участника группы Radiohead Джонни Гринвуда. Об этом пишет издание Breitbart News.

«Это вопиющая ложь. У нас есть законное право и разрешение использовать каждую песню и музыкальное произведение в фильме. У нас есть законные права на их использование… Журналистам пора сообщать новости, а не выдумывать их», — сказал продюсер.

Накануне гитарист Radiohead Гринвуд, а также американский режиссер Пол Томас Андерсон обвинили создателей фильма «Мелания» (Melania, 2026) в незаконном использовании музыки исполнителя. Речь идет о музыкальной композиции из фильма «Призрачная нить» (Phantom Thread, 2017) Пола Томаса Андерсона.

Как писал журнал Variety, музыкант и режиссер потребовали убрать музыку исполнителя из картины.

Ранее стало известно, что фильм о Мелании Трамп поставил рекорд разницы между оценками зрителей и критиков.