Александр Ревва в конце января презентовал фильм «Папа может!», в котором он сыграл главную роль. 51-летнему артисту досталась роль многодетного отца, который остается один с четырьмя детьми, пока жена уезжает отдыхать на Мальдивы.
Ревва известен как комедийный актер. Однако в беседе с Кино Mail он признался, что хотел бы получить драматическую роль. Также он рассказал о своих творческих планах на ближайшее время.
«Я могу сказать, что Александра Ревву вы увидите в ближайшее время в хорошей драматической роли. В этом году родится новый артист — певец Александр Ревва. Артур Пирожков — это про весело и нескучно, а Александр Ревва — человек, который может рассказать что-то поглубже», — признался исполнитель.
Он также рассказал, что его родные думают о нем как об актере.
«Я не спрашивал, но, по-моему, они улыбаются, восхищаются. Я думаю, что, может быть, это хорошие комплименты», — заключил артист.
Александр Ревва известен также по таким проектам, как «Бабушка легкого поведения», «Дублер», «Смешанные чувства», «ИП Лунегов» и другим.
Ранее Александр Ревва рассказал, что больше всего не любит делать по дому. Актер перечислил нелюбимые домашние обязанности.