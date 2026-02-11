Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Ревва заявил, что хочет попробовать драматическую роль

Актер сообщил Кино Mail о своих творческих планах
Александр Ревва на премьере фильма «Папа может», фото: пресс-служба
Александр Ревва на премьере фильма «Папа может», фото: пресс-служба

Александр Ревва в конце января презентовал фильм «Папа может!», в котором он сыграл главную роль. 51-летнему артисту досталась роль многодетного отца, который остается один с четырьмя детьми, пока жена уезжает отдыхать на Мальдивы.

Ревва известен как комедийный актер. Однако в беседе с Кино Mail он признался, что хотел бы получить драматическую роль. Также он рассказал о своих творческих планах на ближайшее время.

Кадр из фильма «Папа может»
Кадр из фильма «Папа может»

«Я могу сказать, что Александра Ревву вы увидите в ближайшее время в хорошей драматической роли. В этом году родится новый артист — певец Александр Ревва. Артур Пирожков — это про весело и нескучно, а Александр Ревва — человек, который может рассказать что-то поглубже», — признался исполнитель.

Он также рассказал, что его родные думают о нем как об актере.

«Я не спрашивал, но, по-моему, они улыбаются, восхищаются. Я думаю, что, может быть, это хорошие комплименты», — заключил артист.

Александр Ревва известен также по таким проектам, как «Бабушка легкого поведения», «Дублер», «Смешанные чувства», «ИП Лунегов» и другим.

Ранее Александр Ревва рассказал, что больше всего не любит делать по дому. Актер перечислил нелюбимые домашние обязанности. 