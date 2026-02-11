Сериал «Встать на ноги» — кино о втором шансе, семейной ответственности и попытке начать жизнь заново, даже если прошлое не отпускает. В центре истории — мужчина по кличке Старый, который выходит из тюрьмы и возвращается в родные места спустя 20 лет. Там его ждет неожиданное открытие: у него есть дочь Оля — дерзкая, колючая. Все бы ничего, но Оля прикована к инвалидной коляске.