Сериал «Встать на ноги» — кино о втором шансе, семейной ответственности и попытке начать жизнь заново, даже если прошлое не отпускает. В центре истории — мужчина по кличке Старый, который выходит из тюрьмы и возвращается в родные места спустя 20 лет. Там его ждет неожиданное открытие: у него есть дочь Оля — дерзкая, колючая. Все бы ничего, но Оля прикована к инвалидной коляске.
По настоянию участковой Старый поселяется вместе с дочерью. Постепенно между двумя чужими друг другу людьми начинает возникать хрупкая связь: за внешней грубостью отца Оля замечает нечто теплое и человеческое. Параллельно Старый узнает, что его бывший подельник, за которого он когда-то взял вину на себя, за эти годы сумел хорошо устроиться. Рассчитывать на дружескую поддержку Старому, похоже, не стоит.
Значимую роль в сериале играет не только сюжет, но и пространство, в котором разворачивается эта история. «Встать на ноги» снимали на Кавказе, и местные пейзажи, улицы и интерьеры стали важной частью экранного мира проекта. Рассказываем о ключевых локациях съёмок и о том, как они работают на атмосферу сериала.
Локации, где снимали сериал «Встать на ноги»
Съемки сериала «Встать на ноги» проходили в 2024 году на Кавказе — в Кисловодске и Пятигорске. Создатели проекта сделали ставку на реальные городские пространства, отказавшись от павильонных декораций в пользу съемок «на натуре». В кадре можно увидеть улицы, дворы и природные пейзажи, формирующие узнаваемую и достоверную среду для развития истории.
Кисловодск и Пятигорск выступают не просто фоном, а полноценной частью повествования. Курортная архитектура, размеренный ритм городов и близость природы усиливают эмоциональный контекст сериала и подчеркивают тему возвращения к истокам и переосмысления прошлого.
Глава Кисловодска Евгений Моисеев отметил, что участие города в проекте может стать значимым событием для его культурной жизни. В одном из интервью он выразил уверенность в том, что атмосфера и визуальная привлекательность Кисловодска помогут создателям сериала создать искреннюю и запоминающуюся экранную историю.
Кто сыграл в сериале «Встать на ноги»
Актерский состав сериала «Встать на ноги» объединяет известных исполнителей и молодых актеров, чьи образы во многом определяют эмоциональный тон истории. Герои здесь многослойны и неоднозначны, а персонажи второго плана органично дополняют центральный конфликт.
Ключевые актеры и роли:
Гоша Куценко — Андрей Стародубов по кличке Старый, бывший уголовник, пытающийся разобраться с прошлым и наладить отношения с дочерью.
Мила Ершова — Оля, дочь Андрея, резкая и независимая девушка, прикованная к инвалидной коляске.
Ольга Лерман — участковая Екатерина Смирнова, настаивающая на совместном проживании отца и дочери.
Александр Обласов — криминальный персонаж по прозвищу Копилка.
Антон Санкевич — бариста Саша.
Святослав Рогожан — Егор.
Юлия Александрова — майор полиции Маржаева.
Интересные факты о съемках сериала «Встать на ноги»
Работа над сериалом сопровождалась рядом примечательных деталей, которые помогают лучше понять замысел авторов и особенности производства проекта. Некоторые из них напрямую связаны с героями и их прототипами, другие — с признанием сериала еще до официального релиза.
- На съемочной площадке в качестве консультанта работала Злата Варламова — девушка с ограниченными возможностями, ставшая прототипом героини Милы Ершовой. Ее участие помогло сделать образ Оли более достоверным и избежать формального подхода к теме инвалидности.
- Проект был отмечен профессиональным сообществом. Так, еще до официальной премьеры он получил награду в номинации «Самый ожидаемый сериал» на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон».
Все эпизоды сериала снял режиссер Павел Тимофеев. Ранее он работал над вторым сезоном постапокалиптического сериала «Выжившие», а также над полнометражной комедией «Качели», что отразилось на умении сочетать драму с жанровыми элементами и ироничной интонацией.