Звезда «Гардемаринов» рассказала, за что благодарна Светлане Дружининой

«Я поздравляла ее (Светлану Дружинину, которая в прошлом году отметила 90-летний юбилей — Прим. ред.) со съемок своего режиссерского фильма “Уроборос” в Ташкенте — отправляла видеопоздравление. Она умничка: ходит по снегу босыми ножками и буквально пышет энергией. Я желаю ей здоровья и дальнейших творческих успехов», — рассказала Татьяна Лютаева.