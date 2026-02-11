Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Гардемаринов» рассказала, за что благодарна Светлане Дружининой

Татьяна Лютаева рассказала, почему считает Дружинину «крестной матерью»
Татьяна Лютаева
Татьяна ЛютаеваИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актриса Татьяна Лютаева в интервью РИА Новости призналась, что считает Светлану Дружинину своей «крестной матерью» в кино.

«Светлана Сергеевна — моя “крестная мать” в кино. Доверить непрофессиональной актрисе исполнение такой роли — это поступок. Я ей за это бесконечно благодарна и всю жизнь несу это знамя благодарности», — призналась Татьяна Лютаева.

Актрисе было 22 года, когда вышел фильм режиссера Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!», она только закончила учебу во ВГИКе. Роль Анастасии Ягужинской в этом проекте стала ее дебютом в кино.

«Я поздравляла ее (Светлану Дружинину, которая в прошлом году отметила 90-летний юбилей — Прим. ред.) со съемок своего режиссерского фильма “Уроборос” в Ташкенте — отправляла видеопоздравление. Она умничка: ходит по снегу босыми ножками и буквально пышет энергией. Я желаю ей здоровья и дальнейших творческих успехов», — рассказала Татьяна Лютаева.