Звезда «Гардемаринов» рассказала, за что благодарна Светлане Дружининой

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актриса Татьяна Лютаева в интервью РИА Новости призналась, что считает Светлану Дружинину своей «крестной матерью» в кино.
«Светлана Сергеевна — моя “крестная мать” в кино. Доверить непрофессиональной актрисе исполнение такой роли — это поступок. Я ей за это бесконечно благодарна и всю жизнь несу это знамя благодарности», — призналась Татьяна Лютаева.
Актрисе было 22 года, когда вышел фильм режиссера Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!», она только закончила учебу во ВГИКе. Роль Анастасии Ягужинской в этом проекте стала ее дебютом в кино.
«Я поздравляла ее (Светлану Дружинину, которая в прошлом году отметила 90-летний юбилей — Прим. ред.) со съемок своего режиссерского фильма “Уроборос” в Ташкенте — отправляла видеопоздравление. Она умничка: ходит по снегу босыми ножками и буквально пышет энергией. Я желаю ей здоровья и дальнейших творческих успехов», — рассказала Татьяна Лютаева.