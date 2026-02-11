Ричмонд
Татьяна Лютаева рассказала, чему учится у внуков

Татьяна Лютаева призналась, что внуки «подтягивают» ее под свой возраст
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Звезда фильмов «Гардемарины» Татьяна Лютаева в интервью РИА Новости рассказала, как проводит время с тремя внуками — детьми дочери, актрисы Агнии Дитковските

«У нас очень мощная семейная “конституция”: мы любим и уважаем друг друга, много времени проводим вместе — разговариваем, играем, смотрим фильмы, путешествуем. Конечно, они меня “подтягивают” под свой возраст, а сами в чем-то “подтягиваются” под мой. Нам всегда есть чем поделиться, о чем поболтать.

Дочь Татьяны Лютаевой Агния Дитковските воспитывает сына и двух дочерей.

Актриса рассказала, что внуки называют ее «Танюшей».

«Я их обожаю. Я вообще считаю, что все, что рождается, должно происходить через любовь и по любви. Всем этого искренне желаю», — добавила Татьяна Лютаева.