Фанаты раскритиковали Брэда Питта из-за внешности на кадрах из нового фильма

«Нам нравится, когда Брэд Питт выглядит привлекательно, а не “непривлекательно”», «Эй, Брэд, жаль, что твоя сексуальная привлекательность не попала в фильм», «Питту не следует носить парик и усы. Как такое могло произойти?», «Здесь он выглядит как старый ворчун», «У Питта распухло лицо как у пьяницы Бута. Отлично», — обсуждали пользователи платформы изменившуюся внешность знаменитости.