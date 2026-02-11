Ричмонд
56-летняя Дженнифер Лопес снялась в откровенном топе и легинсах

Актриса Дженнифер Лопес выложила фото в топе с глубоким декольте и легинсах

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном топе. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дженнифер Лопес / фото: соцсети
Дженнифер Лопес / фото: соцсети

56-летняя звезда показала фигуру в лиловом спортивном топе с глубоким декольте, который сочетала с приподнятым лонгсливом в тон и легинсами. Актриса предстала перед зеркалом с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена в спортивном зале.

Ранее Дженнифер Лопес вышла на публику в платье с глубоким декольте.