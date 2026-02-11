Кинокритик назвал причину отставки Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ

«Варяги всегда раздражают. Надо брать своих. Вот Золотовицкий вышел из своих — школы-студии МХАТ. Так обычно всегда и бывает. Просто не нужно призывать каких-то звезд. Сейчас еще вместо Богомолова Михаила Ефремова пришлют, ему все равно делать нечего, пускай там поработает. Но это неправильно. Это вообще должность не для известного человека, а в первую очередь для администратора, который знает студентов. Много там таких. Конечно, взять Богомолова – это было неправильное решение. Каким бы он хорошим или плохим ни был. Он просто чужой и все», — заявил кинокритик.