Звезда «Холопа» опубликовала фото с подросшей дочерью

Через несколько лет пара вновь встретилась у того же специалиста, они обменялись телефонами и начали общаться. Позже Дибцева вышла замуж за Бочарова, но в сентябре 2023 года актриса объявила о расставании с супругом из-за отсутствия любви. По словам звезды, развод был тяжелым. Артистка отмечала, что проделала большую работу ради ребенка, «наступив себе на горло». Дибцева не препятствует встречам бывшего мужа с дочерью, которая нуждается в отце.