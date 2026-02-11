Ричмонд
Звезда «Холопа» опубликовала фото с подросшей дочерью
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева показала свою подросшую дочь. Актриса нянчилась с Василисой, пока визажист делала ей макияж. Артистка поделилась редким фото с ребенком в соцсетях.

«Моя лучшая поддержка — мои девочки! Собираюсь на важные пробы, пожелайте мне огромной удачи», — отметила она.

У знаменитости двое детей. Младшую дочь она родила 13 февраля 2024 года от своего возлюбленного, которого зовут Евгений. Звезда подчеркивала в интервью, что ее избранник — непубличный человек, поэтому она редко показывает мужа в соцсетях.

Старшую дочь Серафиму Дибцева родила 26 декабря 2019 года от бизнесмена Романа Бочарова. Она познакомилась с ним на тренинге у психолога. Артистка тогда переживала болезненный разрыв отношений с экс-возлюбленным и не была готова к новому роману, поэтому не обратила внимания на предпринимателя.

Через несколько лет пара вновь встретилась у того же специалиста, они обменялись телефонами и начали общаться. Позже Дибцева вышла замуж за Бочарова, но в сентябре 2023 года актриса объявила о расставании с супругом из-за отсутствия любви. По словам звезды, развод был тяжелым. Артистка отмечала, что проделала большую работу ради ребенка, «наступив себе на горло». Дибцева не препятствует встречам бывшего мужа с дочерью, которая нуждается в отце.

Ранее звезда «Холопа» впервые вышла на красную дорожку с дочерью.