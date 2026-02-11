Кроме того, в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоится 17-я церемония награждения Национальной премии «Большая цифра». Награды получат лучшие проекты в категориях «ТВ и видеоконтент», «Оригинальные фильмы и сериалы, шоу собственного производства» и «Инновация. Специальные эффекты». Также с этого года у премии появилось новое направление — «Инновационные технологии», куда вошли проекты, доказывающие, что современные технологии можно использовать для достижения экономической эффективности и высоких креативных результатов.