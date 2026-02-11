Центральным событием форума станет стратегическая сессия «Медиаиндустрия в 2026 году. Контент, технологии, аудитория», где представители «Союзмультфильма», Газмпром-Медиа, «Национальной Медиа Группы» и других холдингов обсудят ключевые векторы развития медиарынка на ближайшее будущее.
Сессия «ИИ в продакшене. Как генеративные технологии проникают в мир классического кинопроизводства» предоставит возможность для комплексного разговора на злободневную тему — внедрение искусственного интеллекта в создание кино.
Сессия «Вертикальный контент» будет посвящена микродрамам. Участники, в числе которых окажется креативный продюсер департамента спецпроектов VK Александр Шебанов, поговорят о трендах в мире микродрам Китая, Южной Кореи, Турции и США, о потенциале формата в России, способах продвижения и многом другом.
На сессии «Международная дистрибуция российского контента» эксперты назовут жанры и темы российского кино, у которых есть наибольший потенциал на зарубежном рынке, обсудят инвестиции, льготы и адаптацию отечественного контента для разных стран.
Кроме того, в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоится 17-я церемония награждения Национальной премии «Большая цифра». Награды получат лучшие проекты в категориях «ТВ и видеоконтент», «Оригинальные фильмы и сериалы, шоу собственного производства» и «Инновация. Специальные эффекты». Также с этого года у премии появилось новое направление — «Инновационные технологии», куда вошли проекты, доказывающие, что современные технологии можно использовать для достижения экономической эффективности и высоких креативных результатов.
Полный список деловых мероприятий и номинантов премии «Большая цифра» можно найти на официальном сайте CSTB.PRO.MEDIA 2026.