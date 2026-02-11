Хюррем-султан из «Великолепного века» показала фото с праздника в честь первенца

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли, исполнившая в сериале роль Хюррем-султан, показала фото с торжества в честь первенца. Актриса устроила для дочери день рождения в стиле фильма «Кейпоп-охотницы на демонов». Она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с семейного праздника, на который пригласила бабушку и деда именинницы. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«12 лет, вау...Мы все так гордимся тобой! И ты можешь гордиться собой, моя большая любовь. Лара, с днем рождения. Я тебя очень-очень люблю. Мы тебя очень-очень любим. Ты самая прекрасная душа», — написала знаменитость.
Турецко-немецкая артистка воспитывает двоих детей от разных мужчин. В 2011 году у знаменитости начался роман с бизнесменом Джаном Атешем. Они были помолвлены, однако в 2013 году расстались. Экс-влюбленные публично выясняли отношения. Во время разрыва и скандалов звезда «Великолепного века» узнала, что беременна. А в 2014 году актриса родила от Атеша дочь Лару.
Ранее звезда «Великолепного века» опубликовала рождественские фото с дочерями.