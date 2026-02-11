Звезда «9 роты» снялся с женой и подросшей дочерью: «Наконец-то нашел свое счастье»

Звезда «9 роты» Алексей Чадов снялся с женой и подросшей дочерью. Актер согласился на фотосессию во время отдыха на Алтае. Его жена Лейсан Чадова поделилась семейными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.