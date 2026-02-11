Ричмонд
Звезда «9 роты» снялся с женой и подросшей дочерью: «Наконец-то нашел свое счастье»

Жена актера Алексея Чадова поделилась редкими семейными кадрами
Алексей Чадов с женой и дочерью / фото: соцсети
Алексей Чадов с женой и дочерью / фото: соцсети

Звезда «9 роты» Алексей Чадов снялся с женой и подросшей дочерью. Актер согласился на фотосессию во время отдыха на Алтае. Его жена Лейсан Чадова поделилась семейными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Подписчики пары активно прокомментировали этот пост: «Чудесные мгновения», «Какие вы красивые», «Как приятно на вас смотреть», «Наконец-то Алексей нашел свое счастье», «Милота», «Восхищаюсь вами», «Так выглядит счастье», «Очень за вас рада», «Пример для многих», «Чудесная семья».

Ранее звезда «9 роты» публично обратился к супруге.