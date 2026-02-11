Ричмонд
Янковский играет узника концлагеря в военной мелодраме с Биковичем: первые кадры

Фильм «Альпийская баллада», основанный на повести Василя Быкова, стал первой официальной российско-сербской копродукцией
Дениз Сардиско и Иван Янковский на съемках фильма «Альпийская баллада»
Дениз Сардиско и Иван Янковский на съемках фильма «Альпийская баллада»

В Сербии стартовали съемки военной мелодрамы «Альпийская баллада», действие которой разворачивается в 1943 году. Фильм, снятый по мотивам одноименной лирической повести Василя Быкова, повествует о советском солдате Иване (Иван Янковский), сбежавшем из концлагеря в итальянских Альпах.

В пути Иван неожиданно сталкивается с немецкой кинозвездой Дитером Шульце (Милош Бикович) и итальянской антифашисткой Джулией. Герои проводят вместе три дня и находят способ понимать друг друга, общаясь на разных языках. На фоне живописных пейзажей разворачивается история любви между Иваном и Джулией, измученными голодом, погоней и непрекращающимся чувством смертельной опасности.

Милош Бикович на съемках фильма «Альпийская баллада»
Милош Бикович на съемках фильма «Альпийская баллада»
Съемки фильма «Альпийская баллада»
Съемки фильма «Альпийская баллада»
Дениз Сардиско на съемках фильма «Альпийская баллада»
Дениз Сардиско на съемках фильма «Альпийская баллада»

Режиссером фильма выступает Андрей Богатырев, постановщик «Красного призрака» и «Вампиров средней полосы». Сценарий написала Светлана Штеба («Втроем», «Поехавшая») при участии сербского драматурга Небойши Ромцевича («Балканский рубеж»).

Ранее сообщалось, что главную роль исполнит Никита Ефремов, однако в итоге его заменил Иван Янковский. Джулию играет итальянская актриса Дениз Сардиско («Мартин Иден»). В фильме также задействованы Петар Зекавица («Первый номер», «Жар»), Стефан Капичич («Дэдпул»), Ростислав Бершауэр («Хирург», «Золотое дно»), Дана Агишева («Елена», «Обитаемый остров»), Дирк Мартенс («Берлин, я люблю тебя», «Про людей и про войну»).

Съемки фильма «Альпийская баллада»
Съемки фильма «Альпийская баллада»
Съемки фильма «Альпийская баллада»
Съемки фильма «Альпийская баллада»
Иван Янковский на съемках фильма «Альпийская баллада»
Иван Янковский на съемках фильма «Альпийская баллада»
Съемки фильма «Альпийская баллада»
Съемки фильма «Альпийская баллада»
Иван Янковский на съемках фильма «Альпийская баллада»
Иван Янковский на съемках фильма «Альпийская баллада»

По словам Андрея Богатырева, создатели фильма постарались найти баланс между энергией современного кино и честной интонацией советской классики.

«Главное для нас — исследовать взаимоотношения: как на фоне войны рождается любовь. Наша задача — не пересказывать историю, а увидеть в ней отражение сегодняшних вопросов о выборе, долге и ответственности», — добавил режиссер.

Съемки фильма «Альпийская баллада»
Съемки фильма «Альпийская баллада»
Съемки фильма «Альпийская баллада»
Съемки фильма «Альпийская баллада»

Производством ленты занимаются компании Pan-Atlantic Studio, «НМГ Кинопрокат» и Film district doo (Сербия), при финансовой поддержке Фонда кино. Фильм «Альпийская баллада» стал первой официальной российско-сербской копродукцией.

В кинотеатрах «Альпийская баллада» ожидается весной 2027 года.