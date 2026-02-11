В Сербии стартовали съемки военной мелодрамы «Альпийская баллада», действие которой разворачивается в 1943 году. Фильм, снятый по мотивам одноименной лирической повести Василя Быкова, повествует о советском солдате Иване (Иван Янковский), сбежавшем из концлагеря в итальянских Альпах.
В пути Иван неожиданно сталкивается с немецкой кинозвездой Дитером Шульце (Милош Бикович) и итальянской антифашисткой Джулией. Герои проводят вместе три дня и находят способ понимать друг друга, общаясь на разных языках. На фоне живописных пейзажей разворачивается история любви между Иваном и Джулией, измученными голодом, погоней и непрекращающимся чувством смертельной опасности.
Режиссером фильма выступает Андрей Богатырев, постановщик «Красного призрака» и «Вампиров средней полосы». Сценарий написала Светлана Штеба («Втроем», «Поехавшая») при участии сербского драматурга Небойши Ромцевича («Балканский рубеж»).
Ранее сообщалось, что главную роль исполнит Никита Ефремов, однако в итоге его заменил Иван Янковский. Джулию играет итальянская актриса Дениз Сардиско («Мартин Иден»). В фильме также задействованы Петар Зекавица («Первый номер», «Жар»), Стефан Капичич («Дэдпул»), Ростислав Бершауэр («Хирург», «Золотое дно»), Дана Агишева («Елена», «Обитаемый остров»), Дирк Мартенс («Берлин, я люблю тебя», «Про людей и про войну»).
По словам Андрея Богатырева, создатели фильма постарались найти баланс между энергией современного кино и честной интонацией советской классики.
«Главное для нас — исследовать взаимоотношения: как на фоне войны рождается любовь. Наша задача — не пересказывать историю, а увидеть в ней отражение сегодняшних вопросов о выборе, долге и ответственности», — добавил режиссер.
Производством ленты занимаются компании Pan-Atlantic Studio, «НМГ Кинопрокат» и Film district doo (Сербия), при финансовой поддержке Фонда кино. Фильм «Альпийская баллада» стал первой официальной российско-сербской копродукцией.
В кинотеатрах «Альпийская баллада» ожидается весной 2027 года.