О романе Анны Пересильд и Вани Дмитриенко заговорили в начале 2025 года, когда они сыграли влюблённых в клипе на песню «Цветаева». Позже папарацци сняли их целующимися на улице. Лишь осенью прошлого года пара перестала скрывать отношения, но публично влюблённые их до сих пор не комментируют.