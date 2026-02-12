Анна Пересильд недавно показала, как зажгла на ночной вечеринке. 16-летняя актриса встала за диджейский пульт и танцевала под хит «Не могу остановиться» и другие популярные треки.
В какой‑то момент звезда вместе с гостями исполнила отрывок из песни «Силуэт», которую она выпустила осенью 2025 года со своим возлюбленным Ваней Дмитриенко. Композиция стала саундтреком к фильму «Алиса в Стране Чудес», где Пересильд сыграла главную роль.
Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя развивает не только актерскую, но и певческую карьеру. Она уже несколько раз выступала с живыми номерами на закрытых мероприятиях.
В ноябре 2025‑го Анна вышла на сцену на сольном концерте Дмитриенко в московском «Мегаспорте» — они вместе исполнили «Силуэт» перед полным стадионом.
После концерта Дмитриенко признался журналистам, что Анна давно хотела исполнять этот трек на его сольных выступлениях, но он настоял на том, чтобы их первый дуэт прозвучал именно на большом стадионе.
О романе Анны Пересильд и Вани Дмитриенко заговорили в начале 2025 года, когда они сыграли влюблённых в клипе на песню «Цветаева». Позже папарацци сняли их целующимися на улице. Лишь осенью прошлого года пара перестала скрывать отношения, но публично влюблённые их до сих пор не комментируют.