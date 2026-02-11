Богомолов попросил освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщил сам режиссер.
«Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора школы-студии», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Богомолов также от сердца пожелал школе, а также ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения.
23 января Любимова объявила о том, что Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого. Впоследствии несколько российских актеров опубликовали в своих соцсетях обращение учеников Школы-студии МХАТ к министру с просьбой пересмотреть решение о назначении.