Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Мотивация выучить русский»: Максим Матвеев стал звездой иностранных соцсетей

В сети обсуждают его героев в проектах «Бесы» и «Анна Каренина»
Максим Матвеев на премьере фильма «Красный шелк», фото: пресс-служба
Максим Матвеев на премьере фильма «Красный шелк», фото: пресс-служба

Максим Матвеев стал новой звездой иностранных соцсетей. В TikTok завирусились отрывки из сериалов «Бесы» и «Анна Каренина» с участием Матвеева. Пользовательницы сети были в восторге от игры и красоты российского актера.

«Я бы стерла себе память, чтобы снова посмотреть с ним “Бесы”», «Это единственный раз, когда мне понравился Вронский», «Отлично! Теперь я должна посмотреть эту экранизацию “Анны Карениной”», «Теперь я понимаю Анну. Никогда не понимала ее выбор в случае с Аароном Тейлором-Джонсоном, но с этим мужчиной все становится ясно», «Никогда у меня не было такой мотивации выучить русский», — пишут иностранные зрительницы.

Максим Матвеев в сериале «Бесы»
Максим Матвеев в сериале «Бесы»

В экранизации «Анны Карениной» Матвеев сыграл вместе со своей женой Елизаветой Боярской. Актер перевоплотился в Алексея Вроноского, а Боярская — в его возлюбленную Анну Каренину. В сериале «Бесы», экранизации романа Федора Михайловича Достоевского, Матвеев сыграл молодого революционера Николая Ставрогина. 

Максим Матвеев в сериале «Анна Каренина»
Максим Матвеев в сериале «Анна Каренина»

Ранее Максим Матвеев объявил о начале съемок четвертого сезона «Триггера». Актер вернулся к роли Артема Стрелецкого, предпочитающего шоковые методы работы с пациентами.

Известно, что в новом сезоне Артем Стрелецкий познакомится с психологом Светланой, которая поможет ему разобраться с личным кризисом.