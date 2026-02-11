Максим Матвеев стал новой звездой иностранных соцсетей. В TikTok завирусились отрывки из сериалов «Бесы» и «Анна Каренина» с участием Матвеева. Пользовательницы сети были в восторге от игры и красоты российского актера.
«Я бы стерла себе память, чтобы снова посмотреть с ним “Бесы”», «Это единственный раз, когда мне понравился Вронский», «Отлично! Теперь я должна посмотреть эту экранизацию “Анны Карениной”», «Теперь я понимаю Анну. Никогда не понимала ее выбор в случае с Аароном Тейлором-Джонсоном, но с этим мужчиной все становится ясно», «Никогда у меня не было такой мотивации выучить русский», — пишут иностранные зрительницы.
В экранизации «Анны Карениной» Матвеев сыграл вместе со своей женой Елизаветой Боярской. Актер перевоплотился в Алексея Вроноского, а Боярская — в его возлюбленную Анну Каренину. В сериале «Бесы», экранизации романа Федора Михайловича Достоевского, Матвеев сыграл молодого революционера Николая Ставрогина.
