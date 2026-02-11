Ричмонд
Paramount предложила Warner Bros. оплатить штраф за отказ от сделки с Netflix

Paramount готова оплатить штраф за сорванную сделку Warner Bros. и Netflix
Paramount
ParamountИсточник: Legion-Media.ru

Компания Paramount Skydance (PSKY.O) усилила свое предложение по покупке Warner Bros Discovery (WBD.O), добавив ряд финансовых стимулов для акционеров. Об этом сообщает Reuters.

Paramount предложила акционерам «плату за ожидание» — 25% за акцию, что составляет около $650 млн ежеквартально. Также компания готова покрыть $2,8 млрд, которые Warner Bros. должна будет выплатить Netflix, если их сделка на $82,7 млрд сорвется.

При этом общая сумма предложения осталась на уровне $30 за акцию, что составляет $108,4 млрд с учетом долга.

Сейчас и Netflix, и Paramount заинтересованы в активах Warner Bros, потому что в результате они получат компанию, чья рыночная капитализация — примерно $69 млрд. Они также получат популярные франшизы («Игра престолов», «Гарри Поттер», супергерои DC) и, в целом, обширную библиотеку контента.

Продажа активов Warner Bros. происходит на фоне структурных изменений в медиаиндустрии: сокращается аудитория кабельного телевидения, а выручка компании в третьем квартале упала на 23%. Если сделка с Netflix состоится, общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix достигнет 450 млн, что может вызвать вопросы у антимонопольных регуляторов.