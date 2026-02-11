Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сухоруков призвал показывать школьникам человечные и честные фильмы

Народный артист РФ отметил, что такие картины помогают отличить добро от зла
Виктор Сухоруков
Виктор СухоруковИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Школьникам необходимо показывать честные и человечные фильмы, которые помогают отличать добро от зла и формируют нравственные ориентиры. Об этом сообщил в интервью ТАСС народный артист РФ Виктор Сухоруков.

«В такую сотню [фильмов, рекомендованных для изучения в школах], должны входить фильмы, которые, во-первых, честные, если они исторические. Во-вторых, человечные, если они о человеческих отношениях, о том, что хорошо и что плохо», — отметил он.

Актер подчеркнул, что искусство не должно делить людей на категории и навешивать ярлыки.

«Кино — это искусство, а искусство не должно делить людей на категории: кому можно, кому нельзя», — сказал он. По его мнению, произведения, рекомендованные к просмотру в школе, не должны «портить человека», а напротив — обогащать юного зрителя и воспитывать в нем внутреннюю красоту и нравственную чистоту.

Сухоруков также отметил, что культура в целом обязана выполнять объединяющую миссию.

«Культура обязана объединять. Делать человека лучше, краше, добрее», — добавил артист.