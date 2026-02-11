Сухоруков призвал показывать школьникам человечные и честные фильмы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Школьникам необходимо показывать честные и человечные фильмы, которые помогают отличать добро от зла и формируют нравственные ориентиры. Об этом сообщил в интервью ТАСС народный артист РФ Виктор Сухоруков.
«В такую сотню [фильмов, рекомендованных для изучения в школах], должны входить фильмы, которые, во-первых, честные, если они исторические. Во-вторых, человечные, если они о человеческих отношениях, о том, что хорошо и что плохо», — отметил он.
Актер подчеркнул, что искусство не должно делить людей на категории и навешивать ярлыки.
«Кино — это искусство, а искусство не должно делить людей на категории: кому можно, кому нельзя», — сказал он. По его мнению, произведения, рекомендованные к просмотру в школе, не должны «портить человека», а напротив — обогащать юного зрителя и воспитывать в нем внутреннюю красоту и нравственную чистоту.
Сухоруков также отметил, что культура в целом обязана выполнять объединяющую миссию.
«Культура обязана объединять. Делать человека лучше, краше, добрее», — добавил артист.