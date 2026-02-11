Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актера из «Доктора Кто» задержали по подозрению в сексуальном насилии

Guardian: Актера Ноэля Кларка задержали по подозрению в сексуальном насилии
Ноэль Кларк
Ноэль КларкИсточник: Legion-Media.ru

Британского актера Ноэля Кларка, наиболее известного широкому зрителю по роли Микки Смита в сериале «Доктор Кто», задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что актера заподозрили в попытке изнасилования, которую он якобы совершил в 2007 году. При этом это не единственный эпизод, вменяемый Кларку.

«Мужчину также допросили по обвинению в вуайеризме, за что он был арестован в сентябре 2025 года. Это связано с преступлением, якобы совершенным в 2013 году по адресу в Лондоне против женщины в возрасте около 20 лет», — говорится в материале.

Уточняется, что в 2025 году его отпустили под залог, расследование по тому делу до сих пор продолжается.

Кларк снялся в трех сезонах перезапуска «Доктора Кто», вышедшего на экраны в 2005 году.