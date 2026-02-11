В театре Михалкова рассказали о ходе продаж на первые спектакли с Ефремовым

Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии выйдет на сцену театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», 25 и 26 марта состоится премьера спектакля «Без свидетелей». Билеты были выкуплены в считанные часы. В театре рассказали aif.ru, с чем связан такой ажиотаж.
«Повышенный спрос на билеты на спектакль “Без свидетелей” обусловлен сочетанием объективных факторов. Указанный спектакль является первой премьерой текущего театрального сезона, что традиционно сопровождается повышенным вниманием со стороны зрительской аудитории, профессионального театрального сообщества и средств массовой информации», — отметили в пресс-службе театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова».
Кроме того, в учреждении добавили, что на высокий спрос к спектаклю повлияло и то, что режиссером-постановщиком является Никита Михалков, а роли играют Михаил Ефремов и Анна Михалкова — востребованные артисты, которые обладают «широкой зрительской аудиторией и устойчивым общественным интересом к их творческой деятельности».
«Информация об актерском составе была официально анонсирована театром и закономерно отразилась на динамике продаж билетов», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов нанял федеральную охрану накануне премьеры спектакля.