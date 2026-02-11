Ричмонд
Герман-младший уверен, что голливудское кино вернется в Россию в любом случае

Бизнес всегда побеждает политику в отношениях РФ и США, отметил режиссер
Алексей Герман-мл. на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Алексей Герман-мл. на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Голливудский кинематограф вновь вернется в Россию несмотря ни на что, поделился мнением с ТАСС режиссер Алексей Герман-младший. Он отметил, что в отношениях РФ и США всегда побеждал бизнес, а не политика.

«Россия — это большой рынок. Так или иначе Голливуд к нам вернется. С квотированием или без него. Бизнес всегда определяет бизнес и побеждает политику в отношениях России и США», — сказал он.

Режиссер напомнил об истории взаимоотношений двух стран в период индустриализации.

«Посмотрите историю индустриализации Советского Союза, когда сотни тысяч американских инженеров приехали строить советскую промышленность. Я думаю, что Россия и Америка в итоге выберут бизнес», — заключил Герман-младший.