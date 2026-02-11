СМИ: Михаил Ефремов нанял федеральную охрану накануне премьеры спектакля

Корреспондент Telegram-канала попытался пообщаться с Ефремовым напротив здания театра, но артист молча укутался в куртку и поспешил скрыться в культурном учреждении. Спустя некоторое время он появился вновь, но уже в сопровождении охранников. Сопровождающие лица подтвердили, что актер находится под федеральной охраной.