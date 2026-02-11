В основе многосерийной антиутопии «Резервация» — роман Станислава Гимадеева «Принцип четности». Главную роль исполнил Денис Шведов, также в сериале снялись Филипп Янковский, Екатерина Волкова, Николай Шрайбер, Полина Гухман и Алексей Розин. По сюжету полицейский в отставке Сергей узнает, что его дом и район оказались отрезаны от внешнего мира: несколько кварталов накрывает аномальная оболочка, выбраться за пределы которой невозможно. Внутри закрытой резервации привычные правила перестают действовать, и каждый вынужден выживать по-своему. Пытаясь спасти близких, Сергей решается проникнуть на изолированную территорию и вскоре понимает, что происходящее выгодно далеко не всем случайно оказавшимся внутри.