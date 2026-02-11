В основе многосерийной антиутопии «Резервация» — роман Станислава Гимадеева «Принцип четности». Главную роль исполнил Денис Шведов, также в сериале снялись Филипп Янковский, Екатерина Волкова, Николай Шрайбер, Полина Гухман и Алексей Розин. По сюжету полицейский в отставке Сергей узнает, что его дом и район оказались отрезаны от внешнего мира: несколько кварталов накрывает аномальная оболочка, выбраться за пределы которой невозможно. Внутри закрытой резервации привычные правила перестают действовать, и каждый вынужден выживать по-своему. Пытаясь спасти близких, Сергей решается проникнуть на изолированную территорию и вскоре понимает, что происходящее выгодно далеко не всем случайно оказавшимся внутри.
Съемки сериала проходили зимой в Подмосковье. Какие именно локации стали основными и где создавался мрачный мир «Резервации», рассказываем далее в статье.
Локации, где снимали сериал «Резервация»
Съемки сериала «Резервация» проходили зимой в Подмосковье. Для работы над проектом создатели выбрали несколько натурных локаций, в том числе город Электросталь. Его индустриальные пейзажи, дворы и жилые кварталы стали органичной частью экранного мира закрытой резервации и подчеркнули ощущение изоляции и тревоги, лежащее в основе сюжета.
Отдельные сцены снимались в студийных декорациях, где были воссозданы интерьеры жилых и общественных пространств. Это позволило команде точно контролировать атмосферу и визуальный стиль сериала, а также работать в сложных зимних условиях.
Как отмечал Филипп Янковский, места съемок были подобраны особенно тщательно с точки зрения визуальной составляющей и во многом определили общее настроение проекта.
Интересные факты о съемках сериала «Резервация»
Съемки сериала «Резервация» оказались непростыми как с творческой, так и с технической точки зрения. Расскажем об интересных моментах съемочного процесса.
Сценарий сериала был написан по мотивам фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Над адаптацией работал сам автор вместе с Федором Деревянским, Кириллом Притулой и Павлом Тетерским. В процессе разработки сюжет и персонажи существенно изменились, а неспешное повествование книги было переработано в более динамичную и остросюжетную экранную историю.
Филипп Янковский, исполнивший роль мэра, отмечал, что съемки проходили в суровых зимних условиях. Несмотря на холод и погодные сложности, съемочной группе удалось сохранить рабочий ритм и полностью погрузиться в атмосферу вымышленной резервации.
Алексей Розин, сыгравший Бориса Калинина, подчеркивал, что ранее уже работал со многими актерами, занятыми в проекте. Это позволило быстро выстроить взаимодействие на площадке и упростило работу даже при мрачном настроении сериала и съемках на морозе.
Екатерина Волкова рассказывала, что зимние съемки требовали серьезной физической отдачи. Для актеров были разработаны многослойные костюмы, а некоторые эпизоды снимались в движении и с использованием дополнительного оборудования.