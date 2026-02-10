Вдова Булдакова отстояла свои права на наследство, выиграв суд у племянников актера

Вдова актера Алексея Булдакова Людмила Андреевна смогла отстоять свои наследственные права через суд. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на близкого друга семьи Эдуарда Гладкого.
После смерти актера вдова получила в распоряжение два дома в Подмосковье. Один из них она продала, чтобы приобрести квартиру в Москве. Однако в 2022 году она лишилась права собственности на эту квартиру.
У Людмилы были диагностированы серьезные заболевания — деменция, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Этим воспользовались племянники Булдакова: они отвезли ее к нотариусу, где она подписала дарственную на их имя. Чтобы вернуть свое имущество, женщина обратилась в Верховный суд.
«Племянники остались ни с чем. Они для нее чужие люди, они для нее никто. Когда я общался с Людмилой Андреевной, их рядом не было», — рассказал Гладкий.
Вдова Булдакова, как оказалось, завещала все свое добро Эдуарду. Но сам Гладкий говорит, что ему ничего не нужно. Он уверяет, что сам себя прекрасно обеспечивает благодаря своей работе.