Вдова Булдакова отстояла свои права на наследство, выиграв суд у племянников актера

После смерти актера вдова получила в распоряжение два дома в Подмосковье
Алексей Булдаков
Алексей БулдаковИсточник: Legion-Media.ru

Вдова актера Алексея Булдакова Людмила Андреевна смогла отстоять свои наследственные права через суд. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на близкого друга семьи Эдуарда Гладкого.

После смерти актера вдова получила в распоряжение два дома в Подмосковье. Один из них она продала, чтобы приобрести квартиру в Москве. Однако в 2022 году она лишилась права собственности на эту квартиру.

У Людмилы были диагностированы серьезные заболевания — деменция, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Этим воспользовались племянники Булдакова: они отвезли ее к нотариусу, где она подписала дарственную на их имя. Чтобы вернуть свое имущество, женщина обратилась в Верховный суд.

«Племянники остались ни с чем. Они для нее чужие люди, они для нее никто. Когда я общался с Людмилой Андреевной, их рядом не было», — рассказал Гладкий.

Вдова Булдакова, как оказалось, завещала все свое добро Эдуарду. Но сам Гладкий говорит, что ему ничего не нужно. Он уверяет, что сам себя прекрасно обеспечивает благодаря своей работе.