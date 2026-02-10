Ричмонд
Звезда «Ландышей» назвала сериал поддержкой для жен бойцов СВО

Актриса Здорик: в сериале «Ландыши» нет пропаганды, это история о реальности
Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»
Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

В российском сериале «Ландыши» нет пропаганды, это честная история о реальности, том, что происходит здесь и сейчас. Об этом рассказала в пилотном выпуске нового интервью-проекта Марии Чадиной «Громче слов» актриса и исполнительница главной роли в сериале Ника Здорик.

По ее словам, самой сложной сценой в «Ландышах» для нее стал момент исповеди в храме.

«Это была сцена предельного эмоционального напряжения. Я думала о том, что в эту секунду я — каждая из этих женщин: тех, кто ждет своих мужей, тех, чьи близкие числятся пропавшими без вести, и тех, кто все-таки находит своего мужа. Главное — живого. Только об этом я и думала», — поделилась знаменитость.

Актриса также призналась, что поняла — своим творчеством она может поддержать других женщин, жен бойцов СВО.

Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»
Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

«Я понимаю, что через свое творчество, через свою работу могу помогать людям — вдохновлять их, поддерживать, дарить надежду. И это невероятно ценно», — подчеркнула она.

Здорик сообщила, что ее вдохновляет пример своей героини, которая в собственных аккаунтах в соцсетях часто упоминает мужа, бойца СВО, и поддерживает его.

«Ты открыто говоришь: у меня есть муж, и я его люблю. Ты — жена героя, и ты произносишь это с гордостью. Очень немногие сегодня решаются говорить так открыто. И, по сути, сериал “Ландыши” сделал то же самое», — резюмировала актриса.

Ранее звезда «Ландышей» отреагировала на слухи о романе с Марком Богатыревым.