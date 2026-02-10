Ричмонд
Звезда «Гоголя» показала свою повзрослевшую дочь

Актриса Таисия Вилкова поделилась редкими кадрами с пятилетней дочерью
Звезда «Гоголя» показала свою повзрослевшую дочь
Звезда «Гоголя» показала свою повзрослевшую дочь

Звезда сериала «Гоголь» Таисия Вилкова показала свою повзрослевшую дочь. Актриса сняла пятилетнюю Серафиму во время семейного обеда в кафе и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость стала матерью в 23 года. Она родила первенца от артиста, режиссера Семена Серзина. Пара официально зарегистрировала отношения за несколько месяцев до появления дочери, они делились кадрами с торжества в соцсетях.

Свою беременность актриса тщательно скрывала, а новость о скором пополнении в семье рассекретили друзья пары. Вилкова больше года не показывала лицо девочки подписчикам, отмечая, что не хочет привлекать к своей семье лишнее внимание. Но, когда Серафима подросла, артистка опубликовала в личном блоге ее фото, удивив подписчиков, которые восхитились красотой ребенка. Многие считают, что девочка больше похожа на своего отца.