Звезда «Гоголя» показала свою повзрослевшую дочь

Звезда сериала «Гоголь» Таисия Вилкова показала свою повзрослевшую дочь. Актриса сняла пятилетнюю Серафиму во время семейного обеда в кафе и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость стала матерью в 23 года. Она родила первенца от артиста, режиссера Семена Серзина. Пара официально зарегистрировала отношения за несколько месяцев до появления дочери, они делились кадрами с торжества в соцсетях.
Свою беременность актриса тщательно скрывала, а новость о скором пополнении в семье рассекретили друзья пары. Вилкова больше года не показывала лицо девочки подписчикам, отмечая, что не хочет привлекать к своей семье лишнее внимание. Но, когда Серафима подросла, артистка опубликовала в личном блоге ее фото, удивив подписчиков, которые восхитились красотой ребенка. Многие считают, что девочка больше похожа на своего отца.