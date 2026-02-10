Аглая Тарасова провела отпуск в Казани, но даже там не бросила спорт. 31-летняя звезда «Льда» сняла видео из тренажерного зала СПА-центра: в голубых мини-шортах и черной футболке она качала пресс, демонстрируя плоский живот и стройные ноги. Актриса призналась, что ходит в зал ежедневно.
После скандала Аглая активно возвращается к светской жизни. В августе 2025-го ее задержали в «Домодедово» с вейпом, в котором нашли запрещенные вещества, и завели дело о контрабанде. В декабре суд дал актрисе три года условно и штраф 200 тысяч рублей.
С января Тарасова начала активно посещать светские мероприятия. Она посетила премьеру фильма «Левша» со своей мамой Ксенией Раппопорт и 14-летней сестрой Софией Колокольниковой. Позже актриса побывала на премьере второго сезона сериала «Дети перемен».
Накануне Аглая Тарасова снялась в образе гонщицы. Она примерила ярко-красный комбинезон, перчатки и красно-белые кроссовки.