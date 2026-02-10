После скандала Аглая активно возвращается к светской жизни. В августе 2025-го ее задержали в «Домодедово» с вейпом, в котором нашли запрещенные вещества, и завели дело о контрабанде. В декабре суд дал актрисе три года условно и штраф 200 тысяч рублей.