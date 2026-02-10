Ричмонд
Анджелина Джоли и Луи Гаррель появились вместе на публике на фоне слухов о романе

Актеры вместе посетили премьеру фильма «Кутюр»

В Париже состоялась премьера фильма «Кутюр», где главные роли исполнили 50-летняя Анджелина Джоли и Луи Гаррель. Актеры, которым приписывают романтические отношения, появились на мероприятии вместе.

Анджелина Джоли и Луи Гаррель
Анджелина Джоли и Луи ГаррельИсточник: Legion-Media.ru

Как сообщает Life.ru, для выхода в свет Джоли выбрала серебристое «голое» платье от Givenchy, а 42-летний Гаррель предстал в классическом образе: белая рубашка, пиджак и черные брюки.

Слухи о романе Джоли и Гарреля начали циркулировать в начале текущего года. По имеющимся данным, их отношения развились на съемочной площадке, совпав по времени с разводом Гарреля с Летицией Кастой. После десяти лет совместной жизни и воспитания четырехлетнего сына Азеля, их пути разошлись. До этого Гаррель пять лет состоял в отношениях с Валерией Бруни-Тедески, сестрой Карлы Бруни, с которой у него есть приемная дочь Селин.

Ранее Анджелина Джоли в платье с вырезом и бахромой посетила ярмарку в Катаре.