Анджелина Джоли и Луи Гаррель появились вместе на публике на фоне слухов о романе

Слухи о романе Джоли и Гарреля начали циркулировать в начале текущего года. По имеющимся данным, их отношения развились на съемочной площадке, совпав по времени с разводом Гарреля с Летицией Кастой. После десяти лет совместной жизни и воспитания четырехлетнего сына Азеля, их пути разошлись. До этого Гаррель пять лет состоял в отношениях с Валерией Бруни-Тедески, сестрой Карлы Бруни, с которой у него есть приемная дочь Селин.