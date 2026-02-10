Звезда «Берлинской жары» раскрыл, как актеры шокировали туристов во время съемок

Актер Гела Месхи, исполнивший одну из ключевых ролей в шпионской драме «Берлинская жара», поделился деталями работы над проектом, передает 1tv.ru. В эфире программы «Доброе утро» на Первом канале он рассказал о необычных сложностях, возникших во время летних съемок в Санкт-Петербурге.
По словам артиста, процесс осложнялся тем, что действие проходило в разгар туристического сезона. Актеры, облаченные в форму немецких военных, вызывали недоумение и шок у прохожих.
Чтобы избежать излишнего внимания и не создавать паники, местные власти и полиция предложили нестандартное решение. Коллективу приходилось надевать большие черные мусорные пакеты, в которых предварительно вырезались отверстия для головы. Таким образом, целая группа людей, укутанных в пакеты, перемещалась к месту съемок.
Многосерийный фильм «Берлинская жара», основанный на реальных исторических событиях, стартовал на Первом канале 9 февраля. Сюжет картины посвящен противостоянию мировых разведок в период создания атомной бомбы и формирования ядерного щита Советского Союза.