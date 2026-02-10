Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Берлинской жары» раскрыл, как актеры шокировали туристов во время съемок

Гела Месхи признался, что во время летних съемок в центре Петербурга вид актеров в немецкой военной форме вызывал шок у прохожих
Кадр из сериала «Берлинская жара»
Кадр из сериала «Берлинская жара»

Актер Гела Месхи, исполнивший одну из ключевых ролей в шпионской драме «Берлинская жара», поделился деталями работы над проектом, передает 1tv.ru. В эфире программы «Доброе утро» на Первом канале он рассказал о необычных сложностях, возникших во время летних съемок в Санкт-Петербурге.

По словам артиста, процесс осложнялся тем, что действие проходило в разгар туристического сезона. Актеры, облаченные в форму немецких военных, вызывали недоумение и шок у прохожих.

Чтобы избежать излишнего внимания и не создавать паники, местные власти и полиция предложили нестандартное решение. Коллективу приходилось надевать большие черные мусорные пакеты, в которых предварительно вырезались отверстия для головы. Таким образом, целая группа людей, укутанных в пакеты, перемещалась к месту съемок.

Гела Месхи на съемках сериала «Берлинская жара»
Гела Месхи на съемках сериала «Берлинская жара»

Многосерийный фильм «Берлинская жара», основанный на реальных исторических событиях, стартовал на Первом канале 9 февраля. Сюжет картины посвящен противостоянию мировых разведок в период создания атомной бомбы и формирования ядерного щита Советского Союза.