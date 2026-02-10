Звезда «Берлинской жары» раскрыл, как актеры шокировали туристов во время съемок

Актер Гела Месхи, исполнивший одну из ключевых ролей в шпионской драме «Берлинская жара», поделился деталями работы над проектом, передает 1tv.ru. В эфире программы «Доброе утро» на Первом канале он рассказал о необычных сложностях, возникших во время летних съемок в Санкт-Петербурге.