«Ленфильм» попросил поддержку Петербурга в сохранении архива и реквизита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко попросила власти Санкт-Петербурга оказать содействие киностудии, перешедшей в собственность города, в сохранении ее уникального архива, реквизита и восстановлении штатной численности. Об этом Андрющенко сказала во время встречи губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя законодательного собрания города Александра Бельского с коллективом киностудии.
«Киностудия возвращается в руки города. Для нас это стратегический дальновидный шаг. Конечно же студия надеется и рассчитывает на поддержку города. Рассчитывает на сохранение нашего архива, рассчитывает на сохранение нашего реквизита, на восстановление наших уникальных зданий и сооружений и безусловно, на развитие новых технологий. Еще 15 — 20 лет назад сотрудники киностудии “Ленфильм” здесь были в количестве 2,5 тысячи человек, сейчас 140», — сказала она.
Беглов напомнил, что в 2025 году президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» Петербургу. Правительство России выполнило поставленную задачу — 100% акций уже находятся в собственности города.
«Мы начинаем новый этап в истории “Ленфильма”. Наша цель — вернуть студию на позиции одного из лидеров отечественной киноиндустрии. Чтобы “Ленфильм” в полной мере обрел свой ленинградский-петербургский характер. Это наш долг перед его основателями, перед теми, кто несмотря на все трудности продолжал делать кино даже во время блокады», — сказал губернатор во время встречи.
Как отметил Беглов, основная задача города — сохранить традиции «Ленфильма» и дать ему все современные возможности. Студия должна стать центром кинопроизводства полного цикла, с понятной стратегией и устойчивым будущим. В дальнейшем «Ленфильм» должен стать всероссийской площадкой исторического, патриотического и детского кино, отметил губернатор. Здесь будут создавать фильмы о людях, о судьбах и о ключевых событиях нашей истории — от ее истоков до героев нашего времени.
Беглов сообщил, что в этом году город уже поддержал четыре военно-исторические картины «Ленфильма».