«Ленфильм» попросил поддержку Петербурга в сохранении архива и реквизита

«Киностудия возвращается в руки города. Для нас это стратегический дальновидный шаг. Конечно же студия надеется и рассчитывает на поддержку города. Рассчитывает на сохранение нашего архива, рассчитывает на сохранение нашего реквизита, на восстановление наших уникальных зданий и сооружений и безусловно, на развитие новых технологий. Еще 15 — 20 лет назад сотрудники киностудии “Ленфильм” здесь были в количестве 2,5 тысячи человек, сейчас 140», — сказала она.