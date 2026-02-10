Ирина Горбачева проводит зимний отпуск на Бали. 37‑летняя актриса отправилась в путешествие с подругами и в соцсетях показывает, как проходит их отдых. Звезда фильма «Комментируй это» делится и атмосферными, и более откровенными кадрами.
Поклонники оценили откровенные снимки актрисы и засыпали ее комплиментами: «Хороша!», «Это очень красиво», «Живая, настоящая», «Какая же вы шикарная, искренняя, красивая душой и телом», «Ах! Какая же вы красивая и кайфовая», «Здесь все прекрасно! Восхищена вами», «Ирина, спасибо вам за то, что вы настоящая! Улыбки, эмоции, радость! Такая прекрасная жизнь», «Какая же ты классная! Живая, сочная. Всех благ тебе! Свети», «Богиня», «Фигура у тебя идеальная», «Аппетитно».
В середине января 2026-го Горбачева призналась, что за прошлый год она поправилась на 13 килограммов. По ее словам, вес увеличился из‑за стресса и сложных событий в личной жизни.
«За 25-й год мое тело прошло огромный путь и трансформацию: от сухой “красной королевы” с весом в 73 (а бывало и 68, но об этом позже) до той, которая, выпустив спектакль “Почему я?”, в суперсжатый срок с огромным стрессом компенсировала все это весом в 86 килограммов (едой). 13 кило за полгода — гормональный сбой, кишечные дела, стресс, влюбленность и разлюбленность, гастроли и прочие радости ремонта длиной в 2 года. Не укачало ли? Еще как», — призналась артистка.
Ирина добавила, что все это время старалась поддерживать себя и училась любить свое тело таким, какое оно есть здесь и сейчас. Она планирует вернуться в форму, но делать это намерена постепенно.
«Я знаю, чего хочу, и делаю шаги, но теперь не “за месяц” тренировок и отказа от всего. С помощью докторов и новых людей, которые взаимодействуют с телом не через насилие. Сегодня ехала на велике и говорю подруге: “Знаешь, я не знаю, кто был у моей души до меня, но эта девчонка лучшая!” И это так! Я с ней пройду любые испытания и процессы и всегда буду держать за руку… Потому что она — это я. И я тебя люблю! Твоя Ира», — говорила актриса.
Ранее Ирина Горбачева спровоцировала слухи о новом романе.