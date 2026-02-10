«Петрович — Легенда», «Вы снова в ту общагу вернулись. Мой шок в шоке. И Таня с Сашей тоже там», «Петрович. Вот кого не ожидала уже увидеть. Молодцы, что не забыли про легенду. P. S. : выселяю!», «Пусть “Универ” не заканчивается никогда. Обожаю всех», «Герои моего детства, я вас всех люблю», «Петрович совсем не изменился», «Круто, что в “Универ. 15 лет спустя” позвали и Сашу с Таней, и Петровича. Ждем поскорее премьеру, такая ностальгия».