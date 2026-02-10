Виталий Гогунский в личном блоге поделился кадрами, сделанными на съемках проекта «Универ. 15 лет спустя». На снимках он был запечатлен со своими коллегами по сериалу «Универ» – Марией Кожевниковой (Алла Гришко), Валентиной Рубцовой (Татьяна Архипова), Андреем Гайдуляном (Александр Сергеев), Ларисой Барановой (Лиля) и Александром Сухининым (Петрович).
Судя по фото, съемочная группа воссоздала декорации, в которых снимались первые сезоны «Универа».
«Универовцы — моя семья! Мы столько провели время вместе — это отдельная жизнь! И, безусловно, мы усиливаем друг друга, взаимодействуя в рамках сценария! Скоро выходит “Универ 15 лет спустя”», — написал Гогунский.
Поклонники признались, что это прекрасная возможность понастольгировать по былым временам. Они добавили, что с нетерпением ждут продолжения легендарного проекта.
«Петрович — Легенда», «Вы снова в ту общагу вернулись. Мой шок в шоке. И Таня с Сашей тоже там», «Петрович. Вот кого не ожидала уже увидеть. Молодцы, что не забыли про легенду.
В проекте также снимутся и другие звезды: Станислав Ярушин, Настасья Самбурская, Анна Хилькевич, Арарат Кещян и многие другие.
Напомним, сериал «Универ» вышел в 2008 году. Позже было снято несколько продолжений — «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя», а также спин-офф «СашаТаня».