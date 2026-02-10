Помолвочное кольцо 59-летней Холли Берри оценили более чем в 16 млн рублей

По данным специалистов, 59-летняя обладательница премии «Оскар» носит ювелирное изделие с множеством бриллиантов и уникальным дизайном. «Благодаря использованию негативного пространства, геометрических форм и уверенному сочетанию бриллиантов и сапфиров, это украшение кажется очень актуальным — и, возможно, даже опережающим свое время», — описал кольцо директор ювелирного бренда Frank Darling Кеган Фишер.