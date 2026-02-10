Новый Драко Малфой раскрыл детали сюжета сериала о Гарри Поттере

«Я думаю, что в этом сериале вы увидите гораздо больше, чем в книгах. В книгах события описаны от лица Гарри», — пояснил актер. Он добавил, что зрителям покажут быт учителей Хогвартса, а также сцены с Драко в семейном поместье, которые помогут лучше понять неоднозначного персонажа «поттерианы».