Повторный прокат картины «Остров» Павла Лунгина стартует 19 марта

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Повторный прокат картины «Остров» режиссера Павла Лунгина начнется 19 марта. Об этом сообщили журналистам в кинопрокатной компании К24.
«19 марта в повторный прокат выходит самый загадочный и искренний фильм режиссера Павла Лунгина — “Остров”. Уникальное российское кино, где мистика переплетается с реальностью, а глубокий символизм — со светлым юмором. Сегодня картина, помогающая обрести силы и надежду вопреки любым обстоятельствам, вновь приглашает зрителей к внутреннему и межпоколенческому диалогу», — говорится в сообщении.
Как отметили в компании, в 2026 году фильму исполняется 20 лет. Дистрибьютором выступит кинопрокатная компания К24. Производством картины занималась «Студия Павла Лунгина» по заказу телеканала «Россия». В главных ролях — Петр Мамонов, Виктор Сухоруков, Дмитрий Дюжев, Юрий Кузнецов, Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев и другие.
В основе сюжета картины — жизнь отца Анатолия на северном острове, где он трудится в котельной при монастыре. Во время Второй мировой войны он предал своего боевого товарища Тихона, находясь под угрозой смерти. За этот вынужденный проступок герой всю жизнь ищет прощения — помогает прихожанам и служителям монастыря. Душа Анатолия не успокаивается, пока однажды он не получает шанс на искупление.
О Лунгине
Лунгин получил широкую известность после выхода трагикомедии «Свадьба» (2000 год). Картина получила спецприз жюри Каннского фестиваля «За лучший актерский ансамбль», а также призы международного кинофестиваля в Тромсё (Норвегия) и российского кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг). Его картина «Бедные родственники» (2005 год) была удостоена главного приза кинофестиваля «Кинотавр». Драма «Остров» (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями «Золотой орел» и «Ника» в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа». В мае 2019 года состоялась премьера фильма Лунгина «Братство», посвященного выводу советских войск из Афганистана.
Лунгин также является автором и соавтором сценариев большинства своих фильмов. В 2008 году он выпустил сборник «Такси-блюз и другие киносценарии». С 2010 по 2018 год он был президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».