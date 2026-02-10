Повторный прокат картины «Остров» Павла Лунгина стартует 19 марта

В основе сюжета картины — жизнь отца Анатолия на северном острове, где он трудится в котельной при монастыре. Во время Второй мировой войны он предал своего боевого товарища Тихона, находясь под угрозой смерти. За этот вынужденный проступок герой всю жизнь ищет прощения — помогает прихожанам и служителям монастыря. Душа Анатолия не успокаивается, пока однажды он не получает шанс на искупление.