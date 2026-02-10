Ричмонд
Звезда «Квартета И» Леонид Барац показал своих повзрослевших дочерей

Актер поделился редким фото с дочерями
Звезда фильма «О чем говорят мужчины» Леонид Барац показал своих дочерей
Звезда фильма «О чем говорят мужчины» Леонид Барац показал своих дочерейИсточник: www_gazeta_ru

Звезда фильма «О чем говорят мужчины», один из основателей комического театра «Квартет И» Леонид Барац показал своих дочерей. Актер опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с Елизаветой и Евой. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Девочки, заскучал», — признался артист.

Старшие дети шоумена родились в его браке с Анной Касаткиной. Супруги развелись в 2015 году. Звезда «Квартета И» признавался, что брак распался по его вине — он влюбился в другую женщину. Но актеры смогли сохранить нормальные отношения и продолжили воспитывать дочерей, а также вместе работать.

В 2022 году артист впервые стал дедом, он сам сообщал об этом в соцсетях. Тогда же продюсер рассказал, что внучку назвали Соней. Девочка родилась в частной клинике Киева. Дочь Бараца скрывала свою беременность, не говорил об этом и ее отец, а снимки с округлившимся животом девушка показала в соцсетях уже после родов.

У юмориста также есть пятилетний сын от психолога Анны Моисеевой. Бывшая пара была вместе 13 лет. По словам актера, за это время у них было все, «что только может быть между мужчиной и женщиной». Шоумен признавался, что все начиналось «как-то эдак» и также завершилось. Экс-супруги сохранили теплые отношения и вместе воспитывают ребенка.

Ранее Леонид Барац показал сына, который живет со своей матерью в Одессе.