Звезда «Квартета И» Леонид Барац показал своих повзрослевших дочерей

В 2022 году артист впервые стал дедом, он сам сообщал об этом в соцсетях. Тогда же продюсер рассказал, что внучку назвали Соней. Девочка родилась в частной клинике Киева. Дочь Бараца скрывала свою беременность, не говорил об этом и ее отец, а снимки с округлившимся животом девушка показала в соцсетях уже после родов.