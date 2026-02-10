Звезда «Отеля Элеон» опубликовала редкое фото своей дочери

Актриса Елена Ксенофонтова показала свою дочь-подростка. Она поделилась в соцсетях редким фото с Софьей в день ее рождения. Имениннице исполнилось 15 лет.
«Мой Ангел спит. Мой Ангел ждет, когда весна уже придет? А я не жду. Она идет! Весна в том Ангеле живет. Ангел проснется, и все расцветет! Я люблю тебя, мой Ангел! Храни тебя, Господь! С днем рождения, доченька», — написала артистка (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).
Знаменитость родила Софью от адвоката Александра Рыжих, с которым публично выясняла отношения. Звезда рассказывала, что бывший муж «морально уничтожал» ее сына с особенностями в развитии от предыдущего брака. По словам актрисы, Рыжих сначала самоутверждался за ее счет, а потом все перекинулось на Тимофея, которому на тот момент было семь лет. Артистка отмечала, что решила спасаться и объявила супругу о расставании.
Ранее звезда «Кухни» кардинально изменила имидж, вызвав бурное обсуждение в сети.