Звезда «Отеля Элеон» опубликовала редкое фото своей дочери

Знаменитость родила Софью от адвоката Александра Рыжих, с которым публично выясняла отношения. Звезда рассказывала, что бывший муж «морально уничтожал» ее сына с особенностями в развитии от предыдущего брака. По словам актрисы, Рыжих сначала самоутверждался за ее счет, а потом все перекинулось на Тимофея, которому на тот момент было семь лет. Артистка отмечала, что решила спасаться и объявила супругу о расставании.